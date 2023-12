Bper BancaADR Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Bper Banca schüttet eine Dividendenrendite von 1,94 % aus, was 1,94 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Vergleich zu anderen Handelsbanken.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bper Banca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,8 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3,326 EUR weicht daher um +18,79 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 3,2 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bper Banca-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Bper Banca liegt momentan bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Bper Banca in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe somit mit einem "Neutral" bewertet.