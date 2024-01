Bp - 9% Prf Perpetual Gbp 1 - 2nd Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Bp-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -3,91 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -1,87 Prozent aufweist. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmung als negativ bewertet, da eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt wurde. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Im Branchenvergleich hat die Bp-Aktie eine Outperformance von +69,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird die Bp-Aktie aufgrund der genannten Faktoren als neutral eingestuft.