Bp - 9% Prf Perpetual Gbp 1 - 2nd Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von Bp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 12,77 liegt sie insgesamt 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 10,03. In Anbetracht dieser Tatsache erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Bp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage beträgt derzeit 482,21 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 474,8 GBP liegt, was einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 463,81 GBP zeigt eine ähnliche Abweichung von +2,37 Prozent, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Einschätzungen der Analysten variieren: In den letzten 12 Monaten wurde die Bp-Aktie 3 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 2 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Innerhalb eines Monats gab es 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einschätzung, was zu einer letzten Bewertung als "Schlecht" führt. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 42,17 Prozent und ein mittleres Kursziel von 675 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der institutionellen Analysten eine "Neutral"-Stufe.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Bp durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Bp aufgrund des KGVs als überbewertet eingestuft, während die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analysten geben langfristig eine "Neutral"-Bewertung, während kurzfristig die Bewertung als "Schlecht" ausfällt. Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.