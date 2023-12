Bp - 9% Prf Perpetual Gbp 1 - 2nd Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der Bp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 491,87 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 467,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 487,7 GBP ergibt sich eine Abweichung von -4,2 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bp für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 3 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats gibt es 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 675 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie entspricht. Insgesamt erhält Bp eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite der Bp-Aktie um 58,09 Prozent höher als der Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt Bp ebenfalls deutlich über der mittleren Rendite der letzten 12 Monate, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Bp-Aktie. Während in den letzten beiden Wochen viele negative Meinungen geäußert wurden, gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens bezogen auf die Anlegerstimmung. Letztlich ergibt sich auch aus drei Handelssignalen ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Bp-Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet wird, während die Anlegerstimmung als angemessen neutral eingestuft wird.