Bp - 9% Prf Perpetual Gbp 1 - 2nd Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Analysteneinschätzung für Bp zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich ein "Neutral"-Rating vorliegt, mit 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Einschätzungen. In den letzten Wochen gab es keine positiven Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Schlecht" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 675 GBP, was einem möglichen Anstieg von 46,28 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Bp-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Tendenz für die Bp-Aktie, was Anlegern eine Vorsicht nahelegt.