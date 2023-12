Bp - 9% Prf Perpetual Gbp 1 - 2nd Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Bp-Aktie liegt bei 57,32 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,12 und unterstützt ebenfalls die „Neutral“-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Bp-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 73,71 Prozent im Vergleich zum Energiesektor entspricht. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als „gut“ bewertet.

Das Stimmungsbild hinsichtlich der Bp-Aktie hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren „guten“ Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen der Bp-Aktie zeigen, dass von insgesamt 5 Bewertungen 3 als „gut“, 1 als „neutral“ und 1 als „schlecht“ eingestuft werden. Das durchschnittliche Rating ist daher „neutral“. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 „gut“, 0 „neutral“ und 1 „schlecht“-Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung als „neutral“ führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 45,58 Prozent steigen könnte, was zu einer „guten“ Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Bp-Aktie von den Analysten ein „neutral“-Rating.

