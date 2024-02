Bp - 8% Prf Perpetual Gbp 1 - 1st löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bp diskutiert. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Bp als überbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,77. Dies liegt insgesamt 27 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 10,03.

Der Aktienkurs von Bp verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,09 Prozent, was zu einer Outperformance von +74,78 Prozent im Branchenvergleich führt. Dies wird als "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Dividendenrendite von Bp liegt aktuell bei 4 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 12,05, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.