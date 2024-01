Bp - 8% Prf Perpetual Gbp 1 - 1st Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Analysten haben ihre Einschätzung zur Bp-Aktie abgegeben und kommen insgesamt zu einem "Neutral"-Rating. Dies basiert auf 3 Kaufempfehlungen, 1 neutralen Empfehlung und 1 negativen Einstufung. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da es in den letzten 30 Tagen keine positiven Analysen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 675 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 43,02 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt sehr negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was die Einschätzung der Aktie als "Schlecht" bestätigt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 4 negative Signale und keine positiven Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" hat die Bp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 69,85 Prozent erzielt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch im Energiesektor liegt die Aktie 69,85 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Bp-Aktie basierend auf den Analysen der Analysten, der Anleger-Stimmung, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.