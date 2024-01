Bp - 8% Prf Perpetual Gbp 1 - 1st Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Analyse der Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Anhaltspunkte zur Einschätzung der Bp-Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutliche Abnahme, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 491,26 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 466,15 GBP um -5,11 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 484,07 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,7 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 70,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bp-Aktie liegt bei 45,03, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.