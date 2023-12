Bp - 8% Prf Perpetual Gbp 1 - 1st Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Bp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 493,65 GBP gehabt, jedoch liegt der letzte Schlusskurs bei 463,65 GBP, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (493,41 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -6,03 Prozent führt. Die charttechnische Bewertung für die Bp-Aktie fällt somit negativ aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Bp in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt positive Auffälligkeiten, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen waren ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bp für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bp-Aktie liegt bei 57,32 und der RSI25 bei 57,12, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde Bp in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Anleger-Stimmung.