Bp - 8% Prf Perpetual Gbp 1 - 1st Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Bp-Aktie liegt bei 57,32 und wird somit als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,12 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Bp-Aktie von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 675 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 45,58 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 493,65 GBP lag, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (493,41 GBP) liegt mit einer Abweichung von -6,03 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 73,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.