Boyd Gaming Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Boyd Gaming-Aktie zeigt laut technischer Analyse derzeit eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 63,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 61,7 USD liegt, was einem Abweichung von -3,06 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (63,7 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -3,14 Prozent nahezu gleich ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Boyd Gaming-Aktie als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,52, was insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" von 46,92. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Sentimentanalyse zeigt, dass die Stimmung für Boyd Gaming in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Boyd Gaming-Aktie ebenfalls die Einschätzung "Gut", basierend auf 2 positiven und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten wird bei 78 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 26,42 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit einem Rating "Gut" bewertet, basierend auf der gesamten Analysteneinschätzung.