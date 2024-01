Boyd Gaming Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Aktie von Boyd Gaming hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Schlecht-Bewertung erhalten, da sie mit 1,09 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit kann ein geringerer Ertrag als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche erzielt werden.

Darüber hinaus weist Boyd Gaming im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Unterperformance von -22,8 Prozent auf, da die Aktienkurs-Performance in den letzten 12 Monaten lediglich bei 13,85 Prozent lag. Im Sektorvergleich hingegen konnte eine Überperformance von 3,32 Prozent verzeichnet werden, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 63,54 USD nur minimal unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Jedoch liegt der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt mit 59,54 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem guten Rating führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Boyd Gaming spiegelt sich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufgekommen sind. Aufgrund dieser Gemütslage stuft die Redaktion das Unternehmen als neutral ein.

Zusammenfassend wird die Aktie von Boyd Gaming in Bezug auf die Dividende, die Aktienkurs-Performance, die technische Analyse und die Anlegerstimmung als neutral bewertet.