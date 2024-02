Boyd Gaming Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Stimmung unter den Anlegern für Boyd Gaming ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 63,97 USD für den Schlusskurs der Boyd Gaming-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 62,66 USD, was einer Abweichung von -2,05 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht hin.

Die langfristige Meinung von Analysten führt ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für die Boyd Gaming-Aktie. Von den vorliegenden Bewertungen sind 2 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 72,67 USD angesiedelt, was auf eine positive Performance von 15,97 Prozent hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine neutrale Situation an.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung, basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.