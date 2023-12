Boyd Gaming Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Boyd Gaming hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Rendite von 13,85 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 3,25 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Boyd Gaming mit 10,6 Prozent deutlich höhere Gewinne erzielt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Boyd Gaming-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (51) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (38,56) unterstützen diese Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Boyd Gaming mit einer Ausschüttung von 1,09 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 % in der Hotels Restaurants und Freizeit-Branche. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Boyd Gaming haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für Boyd Gaming in Bezug auf den Aktienkurs, den Relative Strength Index, die Dividende und das Sentiment/Buzz.