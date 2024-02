Boyd Gaming Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Boyd Gaming-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Boyd Gaming-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten zu Boyd Gaming.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Boyd Gaming-Aktie beträgt 72,67 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 14,67 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 63,37 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf Grundlage dieser Analyse.

Aus technischer Sicht betrachtet liegt der aktuelle Kurs von Boyd Gaming bei 63,37 USD, was +0,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,03 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen bezüglich Boyd Gaming war mehrheitlich positiv, wie von unseren Analysten beobachtet wurde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Boyd Gaming in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Boyd Gaming-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,52 auf, welches 87 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" (49,66). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.