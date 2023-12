Boyd Gaming Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boyd Gaming bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,09 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Wertpapieren in der Branche liegt dieser Wert um 88 Prozent niedriger, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Boyd Gaming ist ebenfalls positiv. Insgesamt erhält die Aktie 6 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 75 USD, was einer potenziellen Performance von 22,37 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 61,29 USD liegt. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 64,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,29 USD liegt, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der charttechnischen Analyse. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 58,74 USD nahe dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen zu Boyd Gaming in den letzten Wochen. Die häufigen negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen lassen darauf schließen, dass die Anlegerstimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Boyd Gaming bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.