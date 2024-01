Boyaa Interactive Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Boyaa Interactive wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boyaa Interactive liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit einem Wert von 52,63 auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,54 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs (0,57 HKD) um +5,56 Prozent abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,56 HKD) nahe beim gleitenden Durchschnitt (+1,79 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Boyaa Interactive-Aktie somit eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.