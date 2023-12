Boyaa Interactive Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Boyaa Interactive war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Boyaa Interactive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,54 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,56 HKD liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Boyaa Interactive in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Gleiches gilt für die Stärke der Diskussion, die ebenfalls neutral bewertet wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie von Boyaa Interactive eine neutrale Empfehlung, mit einem RSI7 Wert von 33,33 und einem RSI25 Wert von 50. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.