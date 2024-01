Boya Bio-Pharmaceutical Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von China Boya Bio-pharmaceutical zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Boya Bio-pharmaceutical eine Performance von 4,73 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche ist dies eine Outperformance von +4,32 Prozent. Auch im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 6,37 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +1,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -1,8 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde China Boya Bio-pharmaceutical von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.