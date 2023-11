Boya Bio-Pharmaceutical Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse bezieht sich auf die Verwendung von Trendfolge-Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der anhand von 50- und 200-Tages-Durchschnitten berechnet wird. Für die China Boya Bio-pharmaceutical-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 33,88 CNH, während der aktuelle Schlusskurs bei 32,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die China Boya Bio-pharmaceutical-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,87 CNH, was über dem letzten Schlusskurs (+6,77 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Boya Bio-pharmaceutical-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen anzeigt. Der RSI der China Boya Bio-pharmaceutical liegt bei 54,76, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 21, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung vergeben.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um die China Boya Bio-pharmaceutical-Aktie zeigen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von China Boya Bio-pharmaceutical bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die China Boya Bio-pharmaceutical-Aktie derzeit eine Rendite von 0,66 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.