Boya Bio-Pharmaceutical Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um China Boya Bio-pharmaceutical in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien kann ein Anzeichen dafür sein, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf China Boya Bio-pharmaceutical wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Wenn wir die technische Analyse betrachten, liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Boya Bio-pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,63 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 28,1 CNH um -13,88 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,6 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 28,1 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI für China Boya Bio-pharmaceutical liegt bei 29,59, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 57,91 als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet China Boya Bio-pharmaceutical im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0,71 % aus, was 1,01 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 1,72 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.