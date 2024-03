Boya Bio-Pharmaceutical Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

China Boya Bio-pharmaceutical hat eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -17,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,8 Prozent im Branchenvergleich für China Boya Bio-pharmaceutical, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 30, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche als neutral eingestuft wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält China Boya Bio-pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einstufung in verschiedenen Kategorien.

