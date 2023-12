Boya Bio-Pharmaceutical Aktie: Anleger aufgepasst!

China Boya Bio-pharmaceutical schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie liegen. Die Differenz beträgt 0,81 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 1,47 %). Aufgrund dieser geringen Abweichung wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In puncto Fundamentaldaten weist das Unternehmen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,97 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnet hier einen Wert von 0. Die Aktie wird daher aufgrund dieser Daten als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Biotechnologie-Branche konnte China Boya Bio-pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,73 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +4,48 Prozent im Branchenvergleich dar, da vergleichbare Aktien im Durchschnitt nur um 0,25 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Überperformance von 6,67 Prozent über dem Durchschnittswert von -1,94 Prozent gut ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Boya Bio-pharmaceutical derzeit bei 33,9 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,78 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,6 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 31,93 CNH, was einer Distanz von +8,93 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit einem Gesamtrating von "Gut" bewertet.