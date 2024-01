Boxscore Brands Aktie: Was für eine Niederlage!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von American Battery Materials in den sozialen Medien diskutiert, wobei größtenteils positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem gab es weder starke positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich Dividende weist American Battery Materials eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8342,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von American Battery Materials beträgt 77,94 und signalisiert somit eine Überkauftheit, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der American Battery Materials bei 2,96 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,66 USD liegt, was einem Abstand von -77,7 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ebenfalls ein negativer Wert von -63,93 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von American Battery Materials, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die Dividendenrendite jedoch schlecht ausfällt und auch der Relative Strength-Index sowie die technische Analyse negative Signale liefern.