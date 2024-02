Boxlight Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Eurocash":

Die technische Analyse der Boxlight-Aktie zeigt eine Abweichung von -53,89 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,8 USD, bei einem aktuellen Kurs von 0,83 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,98 USD, was einer Abweichung von -15,31 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Boxlight-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Boxlight in den sozialen Medien. Auch die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Dividende weist Boxlight mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11298.05%) auf. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt, dass Boxlight in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung für die Boxlight-Aktie.