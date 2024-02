Boxlight Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Boxlight-Aktie: Negatives Sentiment und schwache Dividende

Die Boxlight-Aktie schnitt in verschiedener Hinsicht schlecht ab, so das Ergebnis einer Analyse. In Bezug auf die Dividende liegt die Aktie mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11298,03 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Ausschüttung im Vergleich zur Konkurrenz als niedrig einzustufen ist.

Auch die technische Analyse fällt negativ aus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,841 USD liegt - ein Unterschied von -52,49 %, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bewertet die Aktie negativ, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, obwohl in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen in Bezug auf Boxlight, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien vermehrt negativ über Boxlight diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments führt. Außerdem zeigte das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Boxlight-Aktie aufgrund der schwachen Dividende, der negativen technischen Analyse und des insgesamt schlechten Sentiments in den sozialen Medien.