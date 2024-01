Box wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Box":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für die Aktie von Box deutlich in Richtung Negativ verändert. Dieser Wandel tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Box negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch ein rückläufiges Interesse an dem Unternehmen festgestellt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Box daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Software"-Branche zeigt sich, dass Box in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,68 Prozent erzielte. Ähnliche Aktien aus dieser Branche sind im Durchschnitt um 11,18 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Box im Branchenvergleich um -32,86 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Box mit 31,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Box in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Box derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,09 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,61 USD um -5,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 25,31 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält Box daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Box liegt bei 75,89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Box in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Es ist festzuhalten, dass die aktuelle Analyse für die Aktie von Box überwiegend negative Bewertungen ergibt, insbesondere in Bezug auf das Stimmungsbild, die Performance im Branchenvergleich und die technische Analyse.