Box Aktie: Das kann keiner glauben

Die Box-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 25,13 USD gehandelt, was einer Entfernung von -7,2 Prozent vom GD200 (27,08 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 25,4 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -1,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Box als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Box-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,68 Prozent erzielt, was 30,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,61 Prozent, und Box liegt aktuell 32,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv, aber in den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Box einen Wert von 118 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche (KGV von 59,04) als überbewertet gilt. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.