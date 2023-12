Box Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Box":

Der Aktienkurs von Box hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 5,9 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -27,58 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,02 Prozent hatte, liegt Box 27,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Box ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Box-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,88 USD liegt, was einer Abweichung von -4,47 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,29 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 25,88 USD liegt, was einer Abweichung von +2,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Box-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Box-Aktie ist überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen über die Aktie veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Box beschäftigt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Box-Aktie auf 7-Tage-Basis als "Gut" eingestuft, da der RSI7 bei 17,95 Punkten liegt und anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird die Box-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 weniger stark schwankt und das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Box-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.