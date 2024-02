Box Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Box":

Der Aktienkurs von Box verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,12 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Box um 599,21 Prozent unter dem Durchschnitt von 576,08 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -3,82 Prozent, und die Aktie von Box liegt derzeit 19,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Box in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Box-Aktie mit 26,61 USD etwa 1,44 Prozent unter dem GD200 (27 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, beträgt 25,71 USD, was bedeutet, dass der Abstand zum Kurs etwa +3,5 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal vorliegt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Box-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 51,23 für den 7-Tage-Zeitraum. Für den 25-Tage-Zeitraum ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Einstufung insgesamt als "Neutral" bewertet.