Box Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Box derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Box-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 16,54, was als "Gut" eingestuft wird, und ein RSI25-Wert von 47,84, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir sowohl die Stimmung unter Investoren als auch die Diskussionen im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Box im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,68 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Box damit 21,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 0,74 Prozent, wobei Box aktuell 22,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Box derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software, wobei der Unterschied 2,31 Prozentpunkte beträgt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".