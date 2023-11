Box Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Box":

Die Box-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27,61 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 25,99 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,87 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 25,06 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,71 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt, wenn man dies berücksichtigt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit neun Tagen positiver und fünf Tagen negativer Stimmung. In Bezug auf das Unternehmen Box wurde jedoch in den letzten Tagen verstärkt negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analystenbewertungen der Box-Aktie zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,5 USD, was einer möglichen Steigerung um 21,2 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhalten die Box-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Box-Aktie zeigt einen Wert von 42,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,03 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Box-Aktie, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zu einer neutralen Einschätzung führen, während die Analysten ein "Gut"-Rating vergeben.