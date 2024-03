Box Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Box":

Der Aktienkurs von Box verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -20,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,36 Prozent, was bedeutet, dass Box im Branchenvergleich um -21,32 Prozent unterperformt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,31 Prozent, wobei Box um 21,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Box ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Box-Aktie mit einem Wert von 12,87 als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,52 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI fällt also ebenfalls als "Gut" aus.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Box-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 26,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,6 USD liegt, was einem Unterschied von +9,91 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 26 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Box-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Box beträgt aktuell 0 Prozent, was nur knapp unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Box von den Analysten als "Neutral" bewertet.