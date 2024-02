Box Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Box werden sowohl von Bankanalysen als auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung bieten Einblicke in die langfristige Stimmungslage. Bei der Untersuchung der Aktie von Box zeigte sich eine mittlere Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Box war im betrachteten Zeitraum kaum spürbar, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Box derzeit neutral eingestuft ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,99 USD, während der Kurs der Aktie (26,03 USD) um -3,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 25,76 USD, was einer Abweichung von +1,05 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Box mit einer Rendite von -23,12 Prozent mehr als 599 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,35 Prozent kommt, schneidet Box mit einer Rendite von -19,77 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Box in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Einschätzungen versehen, was zu einer langfristigen positiven Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 32,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,47 Prozent bedeutet. Basierend auf den Bewertungen der Analysten ergibt sich somit insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie von Box.

