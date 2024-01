Bowman Consulting Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung und das Sentiment der Anleger sind wichtige Faktoren bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Bowman Consulting auf verschiedenen sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" führte.

Die Diskussionsintensität in Bezug auf Bowman Consulting war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Neutral" führte. Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Mal die Einschätzung "Gut" für Bowman Consulting abgegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Für den letzten Monat ergab sich das Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" durch die Analysten führte. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 31,79 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 41,55 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bowman Consulting ergab sich ein Wert von 92,25 Punkten für den 7-Tage-RSI, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI ergab sich jedoch eine abweichende Bewertung, da hier weder überkauft noch überverkauft festgestellt wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wird Bowman Consulting daher mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.