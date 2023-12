Bowman Consulting Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bowman Consulting wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 42,86 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung mit einem RSI-Wert von 38,86.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 29,53 USD für die Bowman Consulting-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 33,7 USD, was einer positiven Abweichung von 14,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 29,47 USD und einer Abweichung von 14,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Die Analysten geben Bowman Consulting insgesamt eine positive Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 2 positive und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was einem potenziellen Anstieg um 33,53 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt eine positive Stimmung und Einschätzung rund um Bowman Consulting. Die überwiegend positiven Themen und Meinungen der Anleger in den Kommentaren der letzten Wochen führen zu der Einschätzung des Unternehmens als gut bewertet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Bowman Consulting in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.