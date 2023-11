Bowleven-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der Bowleven-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,575 GBP derzeit -23,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, zeigt sich ein ähnliches Bild, da die Distanz zum GD200 bei -54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich eine Bewertung von 0 Prozent, was 11,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bowleven-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Bowleven eine Rendite von -78,33 Prozent verzeichnet, was mehr als 60 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Bowleven mit 59,6 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie im vergangenen Jahr.