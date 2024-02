Bowleven Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bowleven-Aktie liegt bei 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 70,98, was darauf hinweist, dass die Bowleven-Aktie überkauft ist und in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bowleven.

Die Dividendenrendite von Bowleven beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,95 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bowleven in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Tage wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bowleven-Aktie bei 1,04 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,4 GBP liegt, was einem Abstand von -61,54 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -24,53 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Schlecht".