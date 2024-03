Bowleven Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Bowleven gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Bowleven bei -81,82 Prozent und damit mehr als 65 Prozent darunter. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,92 Prozent. Auch hier liegt Bowleven mit 64,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bowleven-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,94 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (0,15 GBP) liegt damit deutlich darunter (-84,04 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,35 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt (-57,14 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bowleven-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Bowleven liegt bei 49,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier im 7-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Bowleven weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,98). Somit erhält das Wertpapier auch im RSI25 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Bowleven-Aktie in diesem Abschnitt daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.