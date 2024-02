Bowlero Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation und betrachtet dabei sowohl den 7- als auch den 25-Tage-RSI für Bowlero. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 59,83 Punkte, was darauf hindeutet, dass Bowlero weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,43 an, dass Bowlero weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bowlero eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Bowlero.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Bowlero insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 57,7 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht ist Bowlero derzeit +2,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +11,57 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Somit erhält Bowlero insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.