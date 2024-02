Bowlero Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie der Bowlero wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 6 Gut-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 57,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut" für die Aktie der Bowlero.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bowlero aktuell mit einem RSI-Wert von 59,83 weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral" für dieses Signal. Unter Berücksichtigung des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung des RSI von "Neutral".

Die Stimmung rund um die Bowlero-Aktie ist überwiegend positiv, wie von unseren Analysten auf sozialen Plattformen gemessen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 11,58 USD für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bowlero-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt, was einem Unterschied von +11,57 Prozent zum letzten Schlusskurs von 12,92 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 12,56 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Bowlero-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.