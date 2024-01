Bowlero Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Anlegerstimmung gegenüber Bowlero war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bowlero daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bowlero-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 4, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 23,62, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Bowlero langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 6 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 20,38 USD, was einer Erwartung von 43,89 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 14,16 USD.

In der technischen Analyse erhält die Bowlero-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,99 USD, was einer Abweichung von +18,1 Prozent zum aktuellen Kurs von 14,16 USD entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,04 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Bowlero daher eine "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.