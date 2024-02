Bowlero Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktie von Bowlero wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristig positive Einstufung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für Bowlero liegt bei 20,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 57,7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Prognose lautet die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Bowlero "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine auffälligen Themen oder Veränderungen in der Diskussion festgestellt wurden.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein positives Rating für die Bowlero-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,58 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Bowlero-Aktie aktuell einen Wert von 59,83 für die letzten 7 Tage, was als neutral eingestuft wird. Für die letzten 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine neutrale Einstufung.

Zusammenfassend kann die Bowlero-Aktie aufgrund der Bewertungen der Analysten und der technischen Analyse insgesamt als positiv eingestuft werden.