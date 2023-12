Bowen Coking Coal Ltd Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "BOWEN COKING COAL LTD.":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Bowen Coking Coal deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bowen Coking Coal daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Bowen Coking Coal-Aktie ein Durchschnitt von 0,16 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 AUD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bowen Coking Coal somit in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bowen Coking Coal überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bowen Coking Coal-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Bowen Coking Coal von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.