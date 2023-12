Bowen Coking Coal Ltd Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "BOWEN COKING COAL LTD.":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bowen Coking Coal ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Bowen Coking Coal-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,83, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,55, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der Bowen Coking Coal-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,1 AUD lag, was eine Abweichung von -37,5 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bowen Coking Coal eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Bowen Coking Coal in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine nennenswerte Veränderung.

Insgesamt erhält Bowen Coking Coal auf Basis der verschiedenen Analysen ein gemischtes Bewertungsbild mit "Neutral", "Schlecht" und "Gut"-Einschätzungen.