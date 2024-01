Bovis Homes Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Vistry ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsanalyse und einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vistry im Vergleich zur Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 6,61 % aus, was 2,17 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,44 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung insgesamt neutral, da es zwei Kaufempfehlungen, zwei neutrale Empfehlungen und zwei negative Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Vistry liegt bei 795,17 GBP, was auf einen möglichen Kursrückgang von -13,33 Prozent hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Vistry-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt befindet, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Vistry daher in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Dividende, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse eine positive Bewertung und wird von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating versehen.