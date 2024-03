Bovis Homes Aktie: Das sieht interessant aus!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Vistry-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 44,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 31,56 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Basis des Relative Strength-Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vistry liegt derzeit bei 828,27 GBP. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1113 GBP notiert und damit einen Abstand von +34,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 994,2 GBP weist die Vistry-Aktie eine Differenz von +11,95 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Vistry-Aktie erhielten 1 Einstufungen die Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Vistry vor, aber die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 764,2 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -31,34 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Vistry von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Vistry wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.