Bovis Homes Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Vistry-Aktie erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die Gesamtbewertungen setzen sich aus 2 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht zusammen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 795,17 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Preis von 959 GBP eine erwartete Performance von -17,08 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vistry bei 771,21 GBP verläuft, was die Einstufung "Gut" für die Aktie ergibt. Der Abstand zum Aktienkurs von 959 GBP beträgt +24,35 Prozent. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 812,32 GBP, was einer Differenz von +18,06 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vistry eingestellt waren. Es gab sieben Tage lang keine negativen Diskussionen, und an einem Tag waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Vistry mit einer Ausschüttung von 3,57 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 % im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz von 0,84 Prozentpunkten führt zur Einstufung "Neutral".