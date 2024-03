Bovis Homes Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie der Vistry mit verschiedenen Einstufungen bewertet: 1 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen. Aus diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Vistry. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 764,2 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1102 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -30,65 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Aktienbewertung bei. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Vistry zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" lautet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vistry derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vistry-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Vistry-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.